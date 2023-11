Tennis | ATP Finals 2023 Novak Djokovic e Jannik Sinner pronti a scrivere un inedito paragrafo di storia

Leggi su oasport

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Da domenica 12 a domenica 19 novembre, il PalaOlimpico di Torino sarà teatro delle cinquantaquattresima edizione del torneo oggi conosciuto come ATP. Il nome è cambiato a più riprese nel corso del tempo, ma la sostanza è rimasta la stessa. Si tratta dell’appuntamento riservato ai migliori giocatori della stagione. La formula è ormai conclamata. Ottoti divisi in due gironi da quattro. Solo i primi due di ogni gruppo accedono alla fase a eliminazione diretta, che comincia dalle semifinali. Rare le eccezioni in cui si è seguito un format differente. Nel 1970 e 1971 c’era un round robin puro, dal 1982 al 1985 (in concomitanza con il temporaneo allargamento del torneo a 12 o 16 giocatori) si seguì solo l’eliminazione diretta. Per il resto (dal 1972 al 1981 e dal 1986 a oggi), i connotati sono quelli del torneo ibrido. Magari ancora oggi ...