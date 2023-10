Taremi opzione Inter | la fattibilità fra gennaio e giugno 2024

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 1 novembre 2023)è in scadenza al 30e il suo nome è fra i principali nei possibili parametri zero per la prossima stagione. C’è anche l’, con Sportitalia che riduce a una sola finestra l’. TUTTO RIMANDATO – Alfredo Pedullà a Sportitalia Mercatofa un primo punto sui movimenti delle big di Serie A: «L’non ha intenzione di muoversi. Ripetiamo quello che abbiamo detto: Mehdivuole l’, a cui piacema non vuole toccare i quattro giocatori offensivi. Sempre se lui sarà libero la prossima estate». Affare quindi non possibile a, dove peraltro l’attaccante andrà in Coppa d’Asia, ma solo a parametro zero.-News - Ultime notizie e ...