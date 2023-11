Taremi-Inter a giugno? Palla a Inzaghi La cifra per gennaio ? SM

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 1 novembre 2023)rimane sulla lista dei desideri dell’per l’attacco. L’iraniano è un obiettivo per, ma sevolesse si potrebbero anche anticipare i tempi. NEL MIRINO ? L’guarda sempre a Mehdi, attaccante in scadenza a2024 dal Porto. L’iraniano ha fatto già sapere di non voler rinnovare il contratto con i lusitani e dadunque potrebbe già firmare per un altro club. I nerazzurri rimangono sulle sue tracce. Come racconta Marco Barzaghi di Sport Mediaset, se Simonelo volesse sin da subito, l’potrebbe anche anticipare i tempi sborsando un extra budget da 10 milioni di euro.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente ...