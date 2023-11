Tacchetto di Kean fuorigioco | assistente Carbone | “Grande serenità | siamo umani”

(Di mercoledì 1 novembre 2023) L’Ciro, in occasione della festa per il centenario della sezione di Napoli, parla a Sky Sport delfuori gioco dinella partita tra Juventus e Verona: “L’introduzione delsemiautomatico certifica situazioni di millesimo, è successo anche nella gara dove ero presente io, dove non ho visto ildi un. Viviamo tutto con grandissima. Come la prende un? Quando ci dicono, durante la partita, che c’è da fare un overrule pernon viene riferito di quanto sia inla posizione, hai un feeling con il campo, pensi sia di poco, ma potrebbe essere anche un errore grosso. Poi quando a fine partita vedi un ...

L'assistente Carbone, invece, si è soffermato sul fuorigioco didell'ultimo turno di campionato per un: 'Non ti riferiscono di quanto sia la posizione di fuorigioco, pensi che sia poco ...

Tacchetto di Kean in fuorigioco L'assistente Carbone: "Orgoglioso di non averlo visto. Siamo umani" TUTTO mercato WEB

Carbone: «Kean Non vedere fuorigioco di un tacchetto orgoglio» Juventus News 24

Questo episodio, in particolare, ha sollevato domande sulla tecnologia utilizzata per determinare se un giocatore è in fuorigioco o meno. Fabio Ravezzani, giornalista sportivo, ha commentato le reti a ...E' "giusto annullare un gol per una questione di millimetri". E' la domanda che si pone Gianpaolo Calvarese sulla rete non convalidata a Moise Kean contro il ...