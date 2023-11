Tabellone Coppa Italia | il programma dei sedicesimi e gli accoppiamenti agli ottavi

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Si torna in campo per lae lo spettacolo si preannuncia di altissimo livello. E’ arrivato il momento delle squadre del campionato di Serie A: dalla Salernitana al Bologna, dal Verona al Genoa. Poi Udinese, Sassuolo, Torino e Frosinone. Già qualificatedi finale Lazio, Milan, Fiorentina, Roma, Napoli, Inter, Atalanta e Juventus. Ecco ildeie gliper glidi finale.di finale Martedì 31 ottobre Cremonese-Cittadella 2-1 d.t.s.Salernitana-Sampdoria 4-0Bologna-Verona 2-0 Mercoledì 1 novembre Genoa-Reggiana 2-1 d.t.s. Lecce-Parma 2-4 Udinese-Cari, ore 21. Giovedì 2 novembre Sassuolo-Spezia, ore 18; Torino-Frosinone, ore ...

... rischia l'ammonizione (77 Gudmundsson 7 - Un colpo, un gol: risolve la bega del Ferraris e lancia il Genoa nelprincipale dellaItalia) Matturro 6 - Ha compiuto da poco diciannove ...

Le formazioni ufficiali scelte da D'Aversa e Pecchia per Lecce-Parma, partita valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia ...