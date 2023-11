Superbonus 90% | pronte le istruzioni dell' Agenzia delle Entrate | ecco a chi è riservata l' agevolazione

(Di mercoledì 1 novembre 2023)90%,le: le domande dal 2 ottobre. A chi èl', sonoleper richiedere il contributo a fondo perduto sugli interventi detraibili al 90% , per le spese dal 1 gennaio al 31 ottobre del 2023 sugli immobili adibiti a prima casa e parti comuni condominiali. Si tratta del contributo riservato ai proprietari...

... in primis, al110%, lo strumento che più ha impattato sui conti pubblici, anche perché ... L'agevolazione viene abbassata al% della spesa (per i condomìni, con proroghe per i lavori già ...

Superbonus 90% e contributo a fondo perduto: ultima chiamata Lavori Pubblici

Superbonus, contributo a fondo perduto: ultimo giorno per fare domanda. Cos'è e chi può chiederlo ilgazzettino.it

Superbonus 90%, pronte le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate: le domande dal 2 ottobre. A chi è riservata l'agevolazione. Superbonus, sono pronte le istruzioni per richiedere il contributo a fondo ...Nel periodo compreso tra febbraio e maggio 2021, si sono tenuti due incontri a Terrasini, uno a Palermo e due a ...