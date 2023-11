Striscia di Gaza | Tajani | “Aperto valico di Rafah | spero presto escano i primi italiani”

(Di mercoledì 1 novembre 2023) "In mezzo a tante sciagure stamani è statoil corridoio die sono iniziate ad uscire le prime persone, mi auguro che oggi possano iniziare a uscire anche i. La nostra ambasciata al Cairo è già pronta ad accogliere i nostri connazionali”, ha detto il ministro degli Esteri, Antonio, intervenendo all'inaugurazione di Lucca Comics&games. “Inizieranno a entrare i tir con gli aiuti umanitari - ha aggiunto - e mi auguro anche quelli inviati dallo Stato italiano che sono stati consegnati alla Mezzaluna rossa".

12.30 Ancora bombe su Jabalya, molte vittime Nuovo bombardamento delle forze militari contro il campo profughi di palestinesi a Jabalya, nelladi. Lo riferisce al Jazeera, parlando di numerose vittime. La tv ha descritto il bombardamento come "intenso e indiscriminato". Sarebbero centinaia le persone intrappolate sotto le ...(ANSA) - STRISCIA DI GAZA, 01 NOV - Il ministero della Sanità nella Gaza gestita da Hamas ha reso noto che il bilancio delle vittime della guerra è salito a quota 8.796. Tra i morti ci sono anche ...Il valico di Rafah è stato aperto per la prima volta per consentire l'evacuazione dei palestinesi feriti e dei titolari di passaporti stranieri ...