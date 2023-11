Stop gara nuovo Ruggi | Bonavitacola | ”Un banale incidente di percorso”

Bani salterà laa Cagliari. Entrano in diffida De Winter (Genoa), Pablo Mari (Monza), Rafia (Lecce) e Okoli (Frosinone). Squalificato per una giornata l'allenatore del Torino Ivan Juric.Brutte notizie per la Pallacanestro Trieste. A caus di motivi familiari, Justin Reyes salterà la gara di stasera contro Piacenza per la settima giornata di A2.Mercoledì di campionato per due delle pugliesi di Serie C. La Lega Pro non si ferma mai: oggi in programma gli ultimi recuperi delle partite che non si sono disputate nel tratto iniziale del torneo.