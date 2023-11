Stop a ribaltoni e a Mario Monti | la mossa del governo che può cambiare la storia

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Per chi è stufo di professori più o meno illustri che diventano presidenti del consiglio senza nemmeno essersi candidati a un seggio da semplice parlamentare, per chi non vuole più governicchi tenuti in piedi con i voti dei senatori a vita, per quelli cui la parola «ribaltone» fa venire l'orticaria: pare che sia la volta buona. Venerdì il consiglio dei ministri approverà il disegno di legge costituzionale che metterà fine a tutto questo. Poi verrà il turno del parlamento e infine toccherà agli italiani, tramite referendum, confermare o respingere quella che Giorgia Meloni considera la madre di tutte le riforme. Un percorso lungo, che però sta per iniziare. L'accordo per il premierato è stato chiuso ieri a palazzo Chigi, in una riunione di maggioranza alla quale, oltre al capo del, hanno partecipato, tra gli altri, i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, ...