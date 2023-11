Sting | “L’AEW mi ricorda molto la WCW”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 1 novembre 2023)ha scioccato tutti facendo il suo debutto in AEW nel dicembre di tre anni fa. Da quel momento in poi, lo si è visto spesso nella programmazione settimanale della promotion di Tony Khan, principalmente nel ruolo da mentore di Darby Allin, uno dei 4 cosiddetti “pillars” della federazione. Un ritorno sul palcoscenico che nessuno si aspettava, anche per via del suo apparente ritiro forzato nel 2015, quando era in forze alla WWE, per via di un brutto colpo ricevuto in un match contro Seth Rollins. Ciò che stupisce di più però, è il fatto che, a quasi 65 anni, ha una tenuta sul ring tutto sommato ottima per la l’età che ha. Una rivitalizzazione di questa sua ultima parte di carriera dettata anche da una scelta “di cuore” che ha a che fare con il passato, come ha spiegato recentemente ai microfoni di Sport Illustrated. Di seguito un estratto ...