Stile comfy chic | qualche idea da seguire per questo autunno 2023

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Loè per coloro che amano essere glamour senza dover rinunciare all’eleganza. C’è sempre stato insegnato che la comodità non è un lusso che può permettersi chi vuole essere alla moda, ma nessuno era consapevole del potere di creare lookcon capi comodi. Una volta imparati i segreti per realizzare dei perfetti outfit in, non riuscirete a stare mai più senza! I lookhanno cominciato a farsi strada con l’inizio della pandemia. Il 2020 ha radicalmente cambiato le abitudini di ognuno di noi, costretti a stare in casa, eravamo ormai abituati ai pigiamoni e le tute over. Una volta ripresi i soliti ritmi di vita, dopo parecchi mesi, uscire rinunciando alla comodità era risultato davvero difficile e per ...