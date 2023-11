Stelle di David sui muri e pietre d’inciampo vandalizzate | la condanna di Schlein | «Mi preoccupano i rigurgiti di antisemitismo»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Il mancato sostegno dell’Italia alla risoluzione delle Nazioni unite per la tregua umanitaria è stato «un errore del governo italiano». Così la segretaria del Pd Ellytorna a ribadire la posizione del partito sulla decisione dell’esecutivo che sta facendo discutere da giorni. «Abbiamo preso una posizione molto forte per un cessate il fuoco umanitario accanto a quello chiesto dalle Nazioni unite ormai da qualche tempo», commenta la leader dem a Radio Anch’io su Radio Rai Uno, sottolineando la differenza tra l’Italia e la Francia, la Spagna e il Portogallo. «Non possiamo assistere a una strage umanitaria come quella che stiamo vedendo a Gaza, non possiamo assistere a questa continua uccisione di persone innocenti. Per questo chiediamo un cessate il fuoco umanitario, per fornire aiuto alla popolazione di Gaza, non si è mai visto che non si riuscisse a fornire ...