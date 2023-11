Stefano Cucchi | prescritta l’accusa per i carabinieri Mandolini e Tedesco

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 1 novembre 2023), Robertoe Francescoerano stati condannati in uno dei processi per la morte del geometra romano La Corte di Cassazione ha dichiarato prescritto il reato di falso per iFrancescoe Roberto. I dueerano stati condannati durante uno dei processi per la morte di, avvenuta il 22 ottobre 2009, mentre il geometra romano era sottoposto a custodia cautelare.è morto a 31 anni, sei giorni dopo essere stato arrestato per detenzione di stupefacenti. Da allora la sua famiglia ha iniziato una lunga battaglia per avere verità e giustizia. In Appello bis Roberto, allora comandante della ...