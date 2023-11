Stefano Accorsi e Miriam Leone protagonisti di una rom-com sui generis

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Si può riflettere con leggerezza su tematiche importanti come la salute mentale? La risposta è sì, grazie al film in prima tv alle 21.30 su Rai 1 Marilyn ha gli occhi neri. Commedia cone ambientata in un centro per persone affette da disagi psichici.coppia folle di “Marilyn ha gli occhi neri”: «Le nostre ...