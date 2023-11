Spezia | Alvini | «La coppa è l’occasione per dare spazio a tutti»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Massimiliano, allenatore dello, ha parlato alla vigilia della sfida diItalia contro il Sassuolo Massimiliano, allenatore dello, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dellaItalia contro il Sassuolo. PAROLE – «Turnover? Farò sicuramente delle scelte, ci saràperper altri ragazzi. Sarà un’occasione per loro per mettersi in mostra, stanno crescendo anche se viene sottolineato poco perché si pensa più al risultato ma io sto vedendo ragazzi in grande crescita. Avranno un’opportunità domani e sicuramente altri ne avranno ancora».