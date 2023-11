Spaccio Capitale | ondata di arresti per droga a Roma | 21 persone in manette | sequestrate cocaina | crack e marijuana

Altri 11 uomini e una donna sono stati arrestati perché gravemente indiziati di detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti in vari luoghi della: in Largo Fratelli Lumiere dai ...

Carabinieri: a Roma numerosi i controlli delle periferie. In manette ... Report Difesa

La droga a Roma c'è a tutte le ore, blitz nelle piazze dentro e fuori il raccordo anulare: 24 arresti RomaToday

Altri 11 uomini e una donna sono stati arrestati perché gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in vari luoghi della Capitale: in Largo Fratelli Lumiere dai ...I carabinieri del comando provinciale di Roma hanno eseguito una serie di controlli antidroga nelle periferie della Capitale, che hanno portato all' arresto, d'intesa con la procura della Repubblica ...