Soumahoro | predicozzo buonista a parte pure Vendola lo scarica | che tristezza Fossi in lui mi dimetterei video

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Supercazzola sull’accoglienza adal pulpito tv. Chein lui mi: è questo il succo del suo intervento in qualità di ospite dalla Berlinguer su Rete4.E nonostante l’ex governatore della Puglia indori la pillola con barocchismi retorici, risulta evidente l’intenzione di prendere le distanze – come gli altri colleghi di sinistra in fuga dopo lo scandalo – da un caso che ha mandato in tilt la narrazione immigrazionista dei buonisti dem., anchel’ex sindacalista dei braccianti Mentre lady, Liliane Murekatete si “riprende” dalla “sorpresa” della svolta giudiziaria e dallo choc degli arresti ...