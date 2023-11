Sophie e Basciano si sono incontrati | ecco per quale motivo | l’indiscrezione

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Dopo i botta e risposta a Verissimo, AlessandroCodegoni si. La coppia, pochi mesi dalla nascita della piccola Celine Blue, è letteralmente scoppiata tra possibili tradimenti (di lui) e schiaffoni (sempre lui).sidove, lo scoop “una ragazza che lavora alla porta all’evento di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

La rottura traCodegoni e Alessandroha avuto grande eco in tv e sui diversi siti di gossip: la notizia della separazione tra i due ex gieffini, diventati genitori della piccola Celine Blue solo lo ...

Verissimo, Alessandro Basciano: «Mai dato uno schiaffo a Sophie, mi vuole infangare. È condizionata da altri. ilmessaggero.it

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano allo stesso evento, il primo incontro dopo le accuse Fanpage.it

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si ritrovano dopo accuse reciproche a Verissimo. Tensioni palpabili, ma cercano serenità per la figlia Celine.Sui social spunta un’indiscrezione sui due protagonisti della sesta edizione di Fratello Vip Sophie Codegoni e Alessandro Basciano continuano a far parlare: dopo l’annuncio della rottura, ora sembra c ...