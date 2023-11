«Sono il capo dei treni d’Italia | non pagate il biglietto» | e pubblicava tutto sui social | 20enne denunciato

Leggi su open.online

(Di mercoledì 1 novembre 2023) «ildei, nonil». È questo l’invito bizzarro che un ragazzo di 20 anni faceva ai passeggeri deiregionali umbri, su cui si aggirava con tanto di berretto daconvoglio e facendo attività di controllo sui viaggiatori. Dopo aver sollecitato i presenti a non pagare il, poco furbescamenteilsui. E così, in poco tempo, la polizia ferroviaria di Foligno ha identificato ea piede libero il ragazzo. In una nota diffusa dalla questura emerge che nelle indagini della poliziastate recuperate anche le immagini delle sistemi di videosorveglianza. Grazie ai frame ...