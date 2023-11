Solo se si crea ricchezza e | in parte | la si ridistribuisce | l’Italia ha chances di risalire la china

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Se Adriano Olivetti, là dove si trova, ha appreso la notizia, può consolarsi al pensiero di non essere scomparso del tutto. Uomo di cultura quale era, avrà pensato subito al “non omnis moriar…” del poeta latino Orazio, valido ancora oggi. Anche la cultura popolare ha sempre sostenuto che un Uomo e una Donna possono essere definiti tali con l’iniziale maiuscola se hanno agito bene per la comunità, facendo sopravvivere nel tempo il loro ricordo. Dopo molti anni dal periodo in cui governò la sua azienda di Ivrea con filiali in altre zone del Paese, viene riconosciuto valido, purtroppo in maniera non omogenea, il suo principio di dare il giusto valore all’altro fattore della produzione, il capitale umano. Esso affianca pariteticamente in quel processo il capitale sic et simpliciter, talvolta superandolo per importanza. Coloro che sono più avanti negli anni, ricorderanno che l’Ingegner ...