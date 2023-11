Soleri | «Io e Brunori siamo complementari | Palermo è speciale»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Le parole di Edoardo, attaccante del, sull’inizio di stagione dei rosanero in Serie B. I dettagli Edoardoha parlato al Corriere dello Sport del. PAROLE – «è sempre stata la prima scelta, una scelta di cuore su cui hanno inciso vari fattori. Quando mi è stato chiesto di rinnovare il contratto ero felicissimo., unica, non vedevo il motivo di andare via. Ringrazio la gente di, mi sento uno di loro, sono uno dei motivi per cui sono rimasto. Faccio il massimo per ritagliarmi spazi in cui posso essere utile alla squadra. Corini fa sentire tutti titolari. Lo zoccolo duro può dare molto in questa fase.? Assieme, ...