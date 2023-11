(Di mercoledì 1 novembre 2023) La Nazionale italiana disi appresta all’esordio indel, con laprevista il prossimo venerdì 17 novembre sulla pista olimpica di Yanqing, in Cina, che ha ospitato le prove dei Giochi di Pechino 2022: alle ore 07.00 italiane si terrà la gara maschile, alle ore 11.00 quella femminile. Saranno al via quattro dei nove azzurri al momento in ritiro sul catino lettone di Sigulda fino a domenica 5 novembre: Maurizio Oioli, che accompagnerà gli azzurri in Cina assieme al tecnico Andrea Gallina, ha selezionato due uomini e due donne. I quattro atletiper l’occasione sono infatti Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari, Alessia Crippa e Valentina Margaglio. La squadra azzurra rientrerà poi per preparare ladi La Plagne, in Francia, prevista ...

Skeleton, i convocati dell'Italia per la prima tappa della Coppa del Mondo OA Sport

Skeleton, i convocati dell'Italia per il raduno di Sigulda in vista dell'inizio della Coppa del Mondo OA Sport

