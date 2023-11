Sinner rischia di giocare di notte a Parigi-Bercy | programma folle e poco rispetto per i giocatori

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Gli organizzatori del Masters 1000 disono stati decisamente severi con Jannik, inserendolo nelnotturno di mercoledì 1° novembre. Il tennista italiano, reduce dal trionfo al torneo ATP 500 di Vienna, affronterà Mackenzie McDonald nel sesto incontro sul Campo Centrale a partire dalle ore 11.00 e non prima delle ore 20.30. Il calendario è però estremamentee intenso, è altamente improbabile (per non dire impossibile) che l’altoatesino possa calcare il palcoscenico già alle ore 20.30. Si inizierà con il confronto tra il russo Daniil Medvedev e il bulgaro Grigor Dimitrov, che potrebbe durare parecchio. A seguire il greco Stefanos Tsitsipas dovrà prestare attenzione al canadese Felix Auger-Aliassime, in decisa ripresa, mentre il serbo Novak Djokovic dovrebbe superare ...

... che per la prima volta in carrieradi arrendersi ad Andy Murray dopo cinque vittorie in ... con vista su una possibile sfida agli ottavi a Jannik. ALTRI MATCH - In apertura di programma,...

Salvo un forfait di Thiem o Rune, la partita di Jannik Sinner non potrà assolutamente iniziare alle ore 20.30. C'è dunque il serio rischio che l'azzurro vada a giocare in tardissima serata e magari ...