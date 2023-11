“Si sono lasciati” Addio choc per la coppia di Canale 5 | due mesi fa avevano annunciato il matrimonio in tv

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Poche settimane fa era arrivata la proposta di nozze nello studio di Uomini e Donne, davanti ad un pubblico senza parole laavevala propria intenzione di unirsi in. Una decisione spiazzante che lei aveva motivato nello studio di Verissimo: “è cambiato. Prima, ad esempio, quando andava a giocare a calcio gli chiedevo se ci fossero ragazze e lui negava. Adesso è lui stesso a dirmelo, non cipiù bugie. Stiamo insieme da 8 anni, io ne aveva 12 e lui 16 quando ci siamo innamorati”. >“Vola alla Rai nel programma top”. Barbara D’Urso, che colpo: dopo il periodo nero, si riprende tutto con gli interessi. E non è l’unica grande notizia “È stato il primo in tutto per me. A gennaio 2023 ho scoperto che mi aveva tradita. Dentro di me lo sapevo già ma lui non aveva mai avuto il coraggio ...