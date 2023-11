Shock nel Salento | 60enne si lancia dal balcone e muore davanti agli occhi della moglie

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Pubblicato il 1 Novembre, 2023 Dopo quelli avvenuti nei giorni scorsi, ancora unonelper l’ennesimo suicidio. Un uomo di 60 anni si è tolto la vita di fronte alla, nonostante quest’ultima abbia cercato disperatamente di impedirlo. Il tragico gesto si è verificato nelle scorse ore a Gallipoli e ha trasformato un giorno di festa in un vero e proprio dramma. La scena, ricostruita dalle prime indagini, è davvero raccapricciante e molto triste. La donna avrebbe infatti tentato inutilmente di far cambiare idea al marito, anche afferrandolo mentre quest’ultimo si gettava dal terrazzo di una palazzina. Ogni tentativo però è fallito miseramente e l’uomo è morto sul colpo dopo l’impatto al suolo.nel, indagini per capire le ragioni del gesto L’uomo è Sul posto sono ...