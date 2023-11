Sharon Stone rischiò di morire per una diagnosi sbagliata | “Non mi ascoltarono”

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 1 novembre 2023)ha dichiarato di aver rischiato dia causa di una; in un’intervista esclusiva al magazine British Vogue, infatti, l’attrice ha ricordato quando, nel 2001, fu vittima di una grave emorragia cerebrale; inizialmente, però, afferma, i medici che l’avevano in cura, a seguito di un primo esame risultato negativo, non le diedero ascolto, ordinando, senza il suo consenso, un intervento chirurgico altamente invasivo “Dal primo angiogramma l’emorragia cerebrale non risultava, e allora i medici si erano convinti che io stessi fingendo. A un certo punto mi sveglio sdraiata su una barella: mi dicono che mi sottoporranno a un’intervento esplorativo al cervello: io non ne sapevo nulla, e non avevo dato il mio consenso. Alla fine, il mio miglior amico che ...