Sesso disabile | anima e corpo

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Il cortometraggio americano Breathing Lessons: The Life and Work of Mark O’Brien del 1996 diretto dalla regista Jessica Yu che nel 1997 si è aggiudicato l’Oscar come Best Documentary delineando il ritratto dello scrittore Mark O’Brien, che a seguito della poliomielite contratta da bambino passò gran parte della sua vita in un polmone artificiale. Egli affermava: “Le due mitologie sulle persone disabili si riducono a una: non possiamo fare nulla, o due: possiamo fare tutto, ma la verità è che siamo solo umani“. Per oltre quarant’anni, ha combattuto contro la malattia, subendo e rigettando i vincoli della burocrazia, mettendo in luce le contraddittorie percezioni inerenti la disabilità proiettate sul piano sociale al fine di ribadire il suo diritto a condurre una vita indipendente, nella sua interezza ed identità, anche sessuale. Mark O’Brien parte dagli sforzi e dalle ...