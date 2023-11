Serie C | Taranto-Messina 2-0 | doppietta di uno straordinario Bifulco

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Terminato il match valido per l’undicesima giornata del girone C diC tra. A vincere è la squadra di casa con il punteggio di 2-0 con una splendidadi. Primo tempo a trazione anteriore per i padroni di casa. Subito al 3? break disu contropiede e servizio per Kanoutè che stringe troppo il destro, sfera sull’esterno della rete. Al 15? arriva il primo gol delscaglia un mancino potentissimo dall’interno dell’area che finisce sotto la traversa, 1-0. Subito al 21? arriva il raddoppio.fa uno slalom tra 4 maglie bianche, entra in area e calcia forte,e 2-0. Al 34? arriva la prima vera risposta del: ottimo lavoro di ...

La diretta live di- Messina match valido per il girone C diC 2023/2024. Un match che vale come recupero della terza giornata del campionato al momento in corso. Un'occasione ghiotta per ildi ...

Il Messina si arrende in trasferta al Taranto nel recupero di serie C MessinaToday

SERIE C/C - IL MESSINA STA SOFFRENDO A TARANTO ... SportMe NEWS

Ha il sapore della brezza marina, quella che soffia dal mare di Ostia, la vittoria della Virtus GVM Roma 1960, che con una bella e sinfonica prova di squadra (condita da un chiaro 20/32 da tre punti)."Ciao Taranto, uno mi manchi e due mi dispiace non essere fisicamente lì. Vi chiedo scusa ma tornerò per una serie di motivi. Ringrazio Taranto di cuore per averci ospitato, per avermi personalmente ...