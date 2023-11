Serbia | Vucic indice voto parlamentare per il 17 dicembre

(Di mercoledì 1 novembre 2023)ha firmato il decreto di scioglimento del Parlamento, che entrerà in vigore a partire dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. .

ha firmato il decreto di scioglimento del Parlamento, che entrerà in vigore a partire dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. .

Serbia, il presidente Vucic scoglie il Parlamento e indice le elezioni per il 17 dicembre Agenzia Nova

Il braccio di ferro tra Serbia e von der Leyen sul Kosovo EuNews

Il presidente serbo Aleksandar Vucic, come aveva precedentemente annunciato, ha indetto per domenica 17 dicembre le elezioni parlamentari anticipate nel Paese balcanico. L'annuncio è stato dato oggi d ...Belgrado, 01 nov 09:05 - (Agenzia Nova) - I rappresentanti del Partito democratico serbo (Ds) presenteranno un rapporto all'Agenzia per la prevenzione della corruzione contro il presidente serbo ...