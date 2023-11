Se il Pd si schiera con i taroccatori Rai che combattono Giorgia Meloni

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Che occorra fare chiarezza, nel caso Rainews, cioè per quei 37 secondi di rassegna stampa condotta, quest'estate, dal giornalista Massimiliano Melilli, estrapolati dal contesto e finiti su alcune testate nazionali con titoloni scandalizzati il cui succo era “col nuovo governo si fanno servizi pro-governativi mentre i giornalisti in redazione si ribellano”, ecco, che su questo occorra fare chiarezza non ci piove. L'han chiesto tutti. I deputati della Lega e i senatori del centrodestra che siedono nella commissione Vigilanza Rai, tanto per cominciare. Solo che adesso lo fanno anche i colleghi del Pd (sempre quelli della stessa commissione), ma con altro genere di commenti. Della serie: «La cortina fumogena alzata con la vicenda del giornalista Melilli rappresenta solo un'arma di distrazione di massa per nascondere l'esito dell'assemblea di redazione della testata Rai chiesta dal Cdr (il ...