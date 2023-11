Il portiere della squadra di calcio Pro Cervignano, un ragazzo di 17 anni, è rimasto ferito a causa di unodi gioco avvenuto indi rigore nel corso di una partitella di allenamento ed è stato ricoverato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. E' accaduto ieri sera sul campo di ...

Scontro in area di rigore, portiere diciassettenne in ospedale Agenzia ANSA

Mura pericolante del cimitero di Falconara: è scontro. «Sette anni di nulla». «Zona accessibile» corriereadriatico.it

Il portiere della squadra di calcio Pro Cervignano, un ragazzo di 17 anni, è rimasto ferito a causa di uno scontro di gioco avvenuto in area di rigore nel corso di una partitella di allenamento ed è s ...Considerarla tale è una semplificazione che ha già dimostrato la propria fallacia con i conflitti post 11/9 in Afghanistan e in Iraq. La questione palestinese è il grande rimosso della geopolitica occ ...