Sciopero a novembre | le giornate e i settori

Genova - Coinvolgerà anche la Liguria lodei trasporti di 4 ore indetto da CUB Trasporti per la giornata di lunedì 62023. Possibili dunque disagi più o meno accentuati per chi viaggia utilizzando autobus e pullman Queste ...Genova. L’azienda di trasporto pubblico Amt Genova informa che l’organizzazione sindacale di base Cub Trasporti di Genova ha proclamato uno sciopero della durata di quattro ore per la giornata di lune ...I lavoratori di Siae Microelettronica incrociano le braccia per la seconda volta in sei mesi: nonostante le rassicurazioni, i dipendenti manifestano difficoltà e perplessità rispetto al piano di rilan ...