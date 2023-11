Schianto all’alba tra più mezzi | bilancio terribile | due morti e 11 feriti

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 1 novembre 2023)incidente stamani primo novembre, poco dopo le 5. Tre auto coinvolte,il: duee undici. Un ragazzo di 26 anni, alla guida di una delle vetture, è morto sul colpo. Un altro 24enne, che si trovava sulla stessa auto, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Raffaele ma è deceduto poco dopo l’arrivo in pronto soccorso. Tra i, a destare più preoccupazione sono i due trasportati d’urgenza al Policlinico e al Niguarda, anche loro in gravi condizioni. > Tra le persone coinvolte nelloci sarebbe anche una bambina di 8 anni. Secondo le prime indiscrezioni sulla dinamica dell’incidente, i passeggeri sarebbero scesi dalle vetture perché dal cofano di una delle auto usciva del fumo. Racconta Today come: “Fermi ...