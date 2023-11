Scherzo Meloni | gli autori sono due comici russi | chi sono Vovan e Lexus considerati alleati dei servizi segreti di Mosca

Nella telefonata -Giorgiadiscute con il finto presidente per tredici minuti di diversi temi tra cui i flussi migratori e la guerra in Ucraina . Lotelefonico è stato ...

Scherzo telefonico a Meloni da coppia di comici russi. La Premier: 'Stanchi di Ucraina' Repubblica TV

Scherzo telefonico a Meloni da una coppia di comici russi. La premier: “Stanchi della guerra in Ucraina”. Pal… La Stampa

Lo “scherzo telefonico” alla presidente Meloni non merita di essere promosso a “caso politico”, ma nel suo piccolo conferma alcune opinioni fin qui raccolte sul governo in carica. Meloni se l’è cavata ...La seconda è che dello scherzo l’entourage del capo del governo si è reso ... di cui ieri è stato diffuso l’audio, Giorgia Meloni dice cose sostanzialmente simili, in un contesto privato, rispetto a ...