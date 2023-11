Scalvini è l’unico Under 19 della Serie A a valere più di 25 milioni

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 1 novembre 2023) In una classifica stilata da Sky Sport , ci sono i migliori19 del mondo.italiano presente e unico calciatoreA è il difensore Giorgiodell’Atalanta. Il 19enne centrocampista francese del Chelsea Lesley Ugochukwu ha un valore pari a 25; come lui, anche il futuro Real Madrid (dall’estate 2024) Endrick, attaccante brasiliano di 17 anni. Nono posto per Youssoufa Moukoko, attaccante tedesco del Borussia Dortmund, che a 18 anni vale 30. Davanti a lui, il futuro attaccante del Barcellona Vitor Roque (dall’estate 2024), 18 anni, brasiliano, vale 32. Giorgioè al settimo posto, 19 anni per lui e un valore pari a 40. A pari merito troviamo Romeo Lavia ...