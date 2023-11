Salisburgo | spavento in coppa a -7 dall’Inter | rischia ma si qualifica

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Il, a sette giorni dalla partita di Champions League contro l’Inter, passa il turno nellanazionale. Mal’eliminazione contro l’Hartberg, che si arrende solo ai rigori: 1-1 al 90? e 120?, 5-6 il punteggio complessivo. DAGLI UNDICI METRI – Negli ottavi di finale di OFB Cup, lain Austria, ilvince 5-6 contro l’Hartberg. Il punteggio è quello al termine dei rigori, dopo che tempi regolamentari e supplementari si erano chiusi sull’1-1. Pur giocando con nove undicesimi dei titolari visti otto giorni fa con l’Inter (le uniche novità sono Karim Konaté e Petar Ratkov in attacco) nel primo tempo la squadra di Gerhard Struber non riesce a sfondare. Anzi: ilal 67? va sotto quando il vice capocannoniere del campionato austriaco Maximilian ...

... un punto meno invece per ilche nell'ultimo turno è stato battuto in casa dalla Real ... Allenatore Struber #Inter - Piccoloper #Dumfries nel torello, dopo un'entrata in tackle di #...

Inter, un buon segnale daSalisburgo: Kjaergaard e Simic predicano ... Calciomercato.com

Okafor, l'incidente è alle spalle. Pioli ritrova l'arma a gara in corso IL GIORNO

Tra tifosi e addetti ai lavori circola da qualche settimana una curiosa storia legata a San Siro: alcune parole intonate dal pubblico propizierebbero dei gol nerazzurri ...Inter, per Mourinho l'attesa della tifoseria nerazzurra su Lukaku è qualcosa che spaventa e poi fa similitudini con Calha e altri ex ...