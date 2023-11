Salernitana-Napoli | Garcia potrebbe optare per qualche cambio

Commenta per primo La panchina di Rudi Garcia continua ad essere in bilico. Ilha ripreso la gara col Milan dopo essere andato sotto 0 - 2 ma il pareggio non basta per ...partite con, ...

Salernitana-Napoli, possibile chance da titolare per Simeone AreaNapoli.it

Salernitana-Napoli, granata ultimi e ultras sul piede di guerra: «Salerno merita rispetto» ilmattino.it

Armando Fico 1 Novembre 2023 1 Novembre 2023 Il Napoli agli ottavi inconterà la vincente di Torino - Frosinone, il turno si chiude domani sera, oggi altre tre gare, Salernitana e Bologna, Sedicesimi ...09:00 Marcolin: "La salvezza facile ha indotto erroneamente la Salernitana a pensare di avere una squadra forte" 08:49 Serie A, Giudice Sportivo: una squalifica a testa per Napoli e Salernitana 08:30 ...