critico su Leao Averne giocatori che lavorano per conto proprio e fanno vincere le partite ... Devono essere felici che la iscrivono per laallo Scudetto e per me potrebbe anche essere. ...

Sacchi: "Lotta scudetto, non è solo Inter-Juve. Il Milan del primo tempo di Napoli..." La Gazzetta dello Sport

Sacchi: “Lotta Scudetto Inter-Juve No, c’è anche il Milan: i motivi” Pianeta Milan

Nel suo fondo su La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato del Milan che a suo dire è ancora in piena corsa per la vittoria del campionato ...Sulle pagine de "La Gazzetta dello Sport", Arrigo Sacchi, ex allenatore di Milan e nazionale, vede i rossoneri protagonisti nella lotta scudetto, anche grazie ad un calendario ...