Saarbrucken-Bayern Monaco | Coppa di Germania | tv | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di mercoledì 1 novembre 2023)è una partita valida per il secondo turno didie si gioca mercoledì alle 20:45:. La seconda goleada stagionale delè arrivata un mese dopo quella contro il Bochum, travolto 7-0 lo scorso 23 settembre all’Allianz Stadium. Sabato scorso i bavaresi ne hanno segnato uno in più nel match con il neopromosso Darmtstadt (8-0), che in Baviera ne ha incassati addirittura 8. Gli uomini di Thomas Tuchel hanno mostrato ancora una volta tutta la loro debordante potenza offensiva. Mazraoui e Neuer – IlVeggente.it (Ansa)Si è trattato della quinta vittoria consecutiva per i campioni diin carica, che in questa stagione hanno ...