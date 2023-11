Running | una maratona per la pace | ad Assisi si corre la San Francesco Marathon domenica 5 novembre

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Si terràla San, una corsa per lanel nome di San. La location non può che essere, in Umbria, ma lungo i 42 chilometri i partecipanti attraverseranno anche altri luoghi legati al Poverello come Spello e Cannara. Tra runners professionisti, podisti amatoriali e semplici appassionati saranno oltre 1.700 gli iscritti alla manifestazione, come si legge sul sito ufficiale. Lanon caratterizzerà però solo la giornata dibensì tutto il weekend, con numerosi eventi collaterali in programma già a partire da venerdì 3. SportFace.

...e oggi più che mai è il momento giusto per unirci inpreghiera di pace per la Terra Santa e per ogni posto dove è in corsoguerra - ha detto don Federico Claure, presidente di Life...“La Villa Carmine potrà ospitare un’area ludica per i bambini considerando la presenza nelle immediate vicinanze di una scuola primaria e materna ... e gli sportivi un’area fitness e un percorso ...Più resistenti e leggeri grazie alla loro struttura in fibra di carbonio, i nuovi MARQ Carbon sono il top di gamma dell'azienda ...