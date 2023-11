Ronaldo chiede il cambio d’arbitro dopo un gol annullato con il Var

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Nervi tesi nel match tra Al Nassr e Al Ettifaq per Cristiano, che ha sfogato tutta la sua rabbia contro l’arbitro del match per un gole un’espulsione a Talisca, suo compagno di squadra. Mundo Deportivo scrive: “Non si sa se sia stato perché Cristianoera arrabbiatol’ottavo pallone d’oro di Leo Messi, ma qualche orail portoghese è stato visto più teso che mai nella vittoria dell’Al-Nassr contro l’Al-Ettifaq (1-0) per raggiungere i quarti di finale della Coppa nazionale. In una partita molto serrata, Talisca, compagno di squadra di CR7, aveva segnato per l’Al-Nassr, ma l’arbitro Piero Maza hail golaver controllato al Var il fuorigioco di Cristianoche aveva contribuito all’azione, che ha ...