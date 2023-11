Romanzo naturale

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Georgi Gospodinov ha vinto l’International Booker Prize 2023 e due anni prima lo Strega europeo. Inoltre, negli ultimi anni, il suo nome compare nella short list del Nobel per la letteratura. La scoperta dello scrittore bulgaro in Italia è avvenuta grazie a una piccola casa editrice, la Voland, e alla sua direttrice, Daniela Di Sora che anche traduce (con Irina Stoilova) questa nuova (ri)uscita di . Anche se Cronorifugio (in Italia nel 2020) è diventato il suo libro di culto è non casualmente al tempo galantuomo e all’insistenza dell’editrice che dobbiamo la consacrazione di questo Gospodinov almeno da noi. Quindi rileggiamo con occhi nuovi questodel 1999 (in Italia nel 2007 la prima volta) che precede il bestseller e scopriamo come il tempo sia in definitiva anche una costante del suo lavoro. Persino teorica: qui l’io narrante (un uomo fresco di separazione ...