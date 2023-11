Roma | Renato Sanches torna in gruppo | problemi per Spinazzola

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 1 novembre 2023), centrocampista della, èto ad allenarsi con il resto deldopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori per circa 40 giorni, centrocampista della, èto ad allenarsi con il resto deldopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori per circa 40 giorni. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il portoghese sta svolgendo da settimane anche lavoro specifico che potrebbe garantire maggior continuità d’impiego al portoghese in futuro.muscolari, invece, per Leonardo: contro il Lecce non ci sarà e punta a recuperare per il derby contro la Lazio.