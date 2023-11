Roma | oltraggiate e bruciate quattro pietre d' inciampo

Leggi Anche Ghetto di, il 16 ottobre di 80 anni fa l'orrore del rastrellamento Leggi Anche Giornata della Memoria, Ornella Coen a Tgcom24: "Bisogna investire sull'educazione dei giovani" Il ...

Roma, oltraggiate e bruciate due pietre d'inciampo a Trastevere TGCOM

Oltraggiate a Roma quattro pietre d'inciampo, due episodi in 24 ore ... Agenzia ANSA

Altre due pietre d'inciampo, dedicate ai deportati Eugenio e Giacomo Spizzichino, sono state oltraggiate in via Mameli 47 a Roma. È il secondo atto vandalico scoperto in poco più di 24 ore. Ieri matti ...Continuano gli episodi di antisemitismo a Roma. Altre due pietre d'inciampo, dedicate ai deportati Eugenio e Giacomo Spizzichino, sono state oltraggiate in via Mameli 47. Roma, pietre ...