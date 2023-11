Roma | occhi del Newcastle su un obiettivo

Il giocatore è valutato, dal club brasiliano, circa 20/25 milioni di euro e fino a qualche settimana fa sembrava molto vicino allaAlberto Angela è un paleontologo ma anche conduttore televisivo, giornalista e scrittore ed è laureato in scienze naturali alla Sapienza di Roma. Ha cominciato nel ... che fissa l’obiettivo con i suoi ...Trovata la nuova centralità all’interno del Wec, gli occhi degli statunitensi si sono rivolti verso l’Italia, prossimo presidente di turno del G7 in un momento cruciale per l’energia. Roma, a sua ...