Roma | Mourinho deluso da Smalling

(Di mercoledì 1 novembre 2023) José, come riportato dal Corriere dello Sport, sarebbedal comportamento diJosé, come riportato dal Corriere dello Sport, sarebbedal comportamento di. Il portoghese, conoscendo il centrale dai tempi del Manchester United, si aspettava più sacrificio dall’inglese. Il difensore dellaavverte ancora dolore ed volato in Inghilterra per un test col suo ortopedico di fiducia.

Dybala è uno dei giocatori più importanti all'interno della rosa dima laè preoccupata da una statistica in particolareLaha degli obiettivi decisamente importanti in questa stagione; in campionato la voglia è quella di lottare per un posto nella ...

Corriere dello Sport: "Roma: tensione Smalling, Mourinho è seccato con l'inglese" TUTTO mercato WEB

Dybala, di nuovo in gruppo, prepara il suo ritorno in campo domenica contro il Lecce, nel match che l’anno scorso decise dal dischetto, infortunandosi e mettendo a rischio il Mondiale poi vinto con ...Per questo motivo Mourinho deve attendere il pieno ritorno a regime dal punto di vista fisico di Smalling, onde evitare complicazioni e ricadute che potrebbero addirittura comprometterne il resto ...