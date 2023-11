Roma | incidente mortale ad Anguillara Sabazia | donna investita e uccisa

(Di mercoledì 1 novembre 2023) (Adnkronos) – Unstradaleè avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 18, in viana ad. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Bracciano per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica. La vittima è unadi 67 anni che, mentre camminava ai margini della strada, è statada un’auto guidata da unadi 27 anni. La 67enne è deceduta dopo l’impatto. L’automobilista è stata denunciata per omicidio stradale. L'articolo proviene da Italia Sera.

