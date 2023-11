Roma e Mourinho polemici con la Lega? La colpa è anche dell’Inter!

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 1 novembre 2023) L’Inter ha vinto contro la1-0. Dal post San Siro ad oggi non si placa la polemica die dei giallorossi sul giorno scelto dallaper giocare la partita. DOPPIA NARRAZIONE ? Inter-, gara finita 1-0 domenica a San Siro, ha avuto una doppia narrazione: una calcistica e l’altra politico-mediatica. La prima è finita nel giro di poche ore e ha sancito la netta superiorità dell’Inter nei confronti della squadra di José. I nerazzurri, nonostante il minimo divario, hanno surclassato la catenacciara e remissivadel grande ex, confermando la loro straordinaria forza e il primato in classifica. L’altra narrazione, quella politico-mediatica, ha avuto un seguito piuttosto duraturo tale da giungere fino a queste ore. Ossia a quattro giorni dalla fine del match. ...