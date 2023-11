Roma | domenica 5 novembre si entra gratis nei musei e siti archeologici | ecco dove

(Di mercoledì 1 novembre 2023), primadel mese, torna la tradizionale possibilità di visitare gratuitamente gli spazi del SistemadiCapitale e alcune aree archeologiche della città. Tra queste l’Area Sacra di Largo Argentina (via di San Nicola De’ Cesarini di fronte al civico 10, dalle ore 9.30 alle ore 16.00 ultimo ingresso ore 15.00), l’area archeologica del Circo Massimo (dalle ore 9.30 alle ore 16.00, ultimo ingresso ore 15.00) e i Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana 09.00 – 16.30, ultimo ingresso un’ora prima della chiusura). Questi iCivici aperti:Capitolini; Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali; Museo dell’Ara Pacis; Cle Montemartini; Museo dia ...

5 novembre, alle ore 18, alla chiesa di San Silvestro va in scena l'ultimo concerto del ... Protagonisti assoluti Tiril Holand e Alessandro Guaitolini , violoncelli, eTre Orchestra ...

Weekend a Roma: 12 eventi da non perdere sabato 28 e domenica ... RomaToday

Cosa fare a Roma e nel Lazio sabato 28 e domenica 29 ottobre Il Quotidiano del Lazio

Con una proprietà americana al timone, ciò che è diventato un classico americano sta per giungere anche a Roma: domenica, ...Dybala, di nuovo in gruppo, prepara il suo ritorno in campo domenica contro il Lecce, nel match che l’anno scorso decise dal dischetto, infortunandosi e mettendo a rischio il Mondiale poi vinto con ...