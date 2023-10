La7.it - Due pietre d'inciampo sono state profanate in via Dandolo , a, zona Trastevere. Ricordavano la deportazione di Michele Ezio Spizzichino e Amedeo Spagnoletto . Ad accorgersi che le due ...

Roma, danneggiate due pietre d'inciampo in via Dandolo Adnkronos

Roma, danneggiate due pietre d'inciampo a Trastevere. Gualtieri: gesto inaccettabile. La comunità: «Atto gravissimo» Corriere Roma

Danneggiate due pietre d'inciampo a Roma, in via Dandolo nel quartiere di Trastevere. Le pietre - che ricordano la deportazione di Michele Ezio Spizzichino e Amedeo Spagnoletto - appaiano annerite, ...Danneggiate due pietre d'inciampo a Roma, in via Dandolo. Le pietre appaiano annerite, potrebbero essere state bruciate e poi ripulite. «Se fosse confermato che si tratta di un atto di profanazione ...